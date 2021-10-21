Такие данные сообщил Thinktanks.by исследовательский центр rabota.by, который проанализировал ситуацию на рынке труда Беларуси, представив основные итоги третьего квартала.





Динамика вакансий





В 3 квартале 2021 года на сайте rabota.by наблюдался рост среднемесячного количества вакансий - +6,7% по отношению ко 2 кварталу 2021 года. Наибольший прирост наблюдался в следующих профобластях:





«Наука, образование» (+52,6%);

«Начало карьеры, студенты» (+14,2%);

«Рабочий персонал» (+13,6%);

«Производство» (+10,8%).





Рост числа вакансий более чем наполовину в профессиональной области «Наука, образование» обусловлен наступлением осени и началом нового учебного года. В целом, на протяжении всех месяцев в третьем квартале количество вакансий практически не изменялось, и их ежедневнодоступное количество в июле-сентябре колебалось от 31 687до 31 866 штук.





Лидирующие позиции по количеству вакансий стабильно занимают следующие профессиональные сферы: «Продажи» (25,7% от общего количества вакансий), «Информационные технологии» (15,6%),«Рабочий персонал» (12,9%) , «Транспорт и логистика» (10,1%) и «Производство» (9,1%).





Динамика резюме





В 3 квартале 2021 года относительно 2 квартала 2021 года в структуре резюме значительных изменений не произошло, и, как ранее, активнее всего работу искали студенты и молодые специалисты, а также представители следующих профессиональных сфер:





«Продажи»;

«Транспорт, логистика»;

«Информационные технологии»;

«Бухгалтерия, управленческий учет, финансы».

«Административный персонал».





По итогам 3-го квартала в Беларуси на одну вакансию на сайте rabota.by приходится 5,8 резюме. В сравнении со 2 кварталом текущего года конкуренция начала снижаться и почти три месяца держалась на одном уровне.





Конкуренция на рынке труда отличается в зависимости от профобласти, а также опыта работы. Ожидаемо, сложнее всего найти работу людям без опыта и молодым специалистам – 19,8 резюме на 1 вакансию (в 3 квартале 2020-го – 39,4 резюме). Примечательно, что в остальных профессиональных областях конкуренция находится на уровне средней по рынку и ниже.





Структура спроса по опыту работы осталась почти неизменной: около половины вакансий все так же ориентированы на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (45,7%). Специалисты без опыта работы также имеют достаточный выбор вакансий - 38,5%.