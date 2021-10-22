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Лукашенко назвал "фейками" информацию в "некоторых СМИ" о критической ситуации с COVID-19

И "мерзавцами" тех, кто распростняет "фейки" о ковиде в Беларуси.

"Я, конечно, не хочу перечислять эти фейки, но КГК за ночь и утро проверил некоторые вещи. Ну просто диву даешься, когда все это читаешь. Ну это мерзавцы. У них святого ничего нет. 

Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8% - вранье. 

Но все должны понимать, что любая информация проверяется", - заявил Лукашенко 22 октября на встрече с правительством. 

Напомним, с 22 октября по приказу Лукашенко в Беларуси было отменено обязательное ношение масок. 
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