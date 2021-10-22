"Я, конечно, не хочу перечислять эти фейки, но КГК за ночь и утро проверил некоторые вещи. Ну просто диву даешься, когда все это читаешь. Ну это мерзавцы. У них святого ничего нет.





Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8% - вранье.





Но все должны понимать, что любая информация проверяется", - заявил Лукашенко 22 октября на встрече с правительством.





Напомним, с 22 октября по приказу Лукашенко в Беларуси было отменено обязательное ношение масок.



