Возможность подачи ходатайства о предоставлении убежища в посольство Литвы в беларуской столице появилось 22 сентября. До этого мигрантов призывали подавать заявления на пограничных пунктах Литвы.





От кого поступили ходатайства, не уточняется.





Как пишет BNS, с 3 августа, когда мигрантов перестали задерживать на границе, а стали выдворять, по данным Государственной погранслужбы, было подано по одному заявлению на пунктах пропуска с Беларусью и Россией. В Вильнюсском аэропорту с ходатайствами обратились 28 человек.





В погранслужбе считают, что мигранты не подают ходатайства, так как стремятся попасть в другие страны ЕС. Если они запросят убежище в Литве, то уже не смогут обратиться за ним в другом государстве союза.





Еще одной причиной малого числа ходатайств может быть отсутствие у мигрантов документов.





Между тем, из Беларуси в Польшу и Литву ежедневно пытаются незаконно попасть сотни нелегалов















