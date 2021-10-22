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Вот такие "беженцы": за месяц в посольство Литвы обратилось лишь два человека

За месяц в посольство Литвы в Минске поступило всего два ходатайства о предоставлении убежища. Они будут переданы в Департамент миграции, сообщает BNS со ссылкой на МИД Литвы.

Возможность подачи ходатайства о предоставлении убежища в посольство Литвы в беларуской столице появилось 22 сентября. До этого мигрантов призывали подавать заявления на пограничных пунктах Литвы.

От кого поступили ходатайства, не уточняется.

Как пишет BNS, с 3 августа, когда мигрантов перестали задерживать на границе, а стали выдворять, по данным Государственной погранслужбы, было подано по одному заявлению на пунктах пропуска с Беларусью и Россией. В Вильнюсском аэропорту с ходатайствами обратились 28 человек. 

В погранслужбе считают, что мигранты не подают ходатайства, так как стремятся попасть в другие страны ЕС. Если они запросят убежище в Литве, то уже не смогут обратиться за ним в другом государстве союза. 

Еще одной причиной малого числа ходатайств может быть отсутствие у мигрантов документов.

Между тем, из Беларуси в Польшу и Литву ежедневно пытаются незаконно попасть сотни нелегалов
Источник: reform.by
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