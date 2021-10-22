Судьба еще одного человека остаётся неизвестной. Также один человек с сильными ожогами эвакуирован в больнице в крайне тяжелом состоянии. Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, сообщили в российском МЧС.









"По предварительным данным на 11.30, в результате инцидента погибли 16 человек. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.





Одного пострадавшего эвакуировали в областную больницу, у него ожоги 80% кожи, состояние оценивается как тяжелое, добавил он. Пострадавшего бортом санитарной авиации отправили в областной ожоговый центр, сообщила ТАСС представитель скорой помощи Лесновской райбольницы.





На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф. В регион направили криминалистов центрального аппарата Следственного комитета для помощи в расследовании дела о гибели людей.





Данные о пожаре поступили в ведомство в 08:22 мск. В СМИ появлялись сообщения о том, что на месте пожара также были слышны взрывы.





Цех, в котором произошел взрыв с последующим пожаром, принадлежит ООО "Разряд", занимающемуся производством взрывчатых веществ и утилизацией боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.





На место взрыва отправили дополнительную группировку спасателей общей численностью около 100 человек, она выдвинулась из Подмосковья и Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что в составе дополнительной группировки 95 человек и 15 единиц техники.





На настоящий момент открытое горение на площади 160 квадратных метров ликвидировано. Как сообщают в МЧС, угрозы населению нет, "силы и средства двигаются к месту происшествия".





Федеральное государственное унитарное предприятие "Завод синтетических волокон "Эластик" было открыто в 1962 году. Как говорится на сайте предприятия, в программе вооружений, разработанной до 2015 года, завод был исполнителем государственного оборонного заказа, оставаясь монополистом в РФ по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводной лодки.





В 2015 году предприятие было признано банкротом, с февраля 2017 года производство на нем приостановили, передает ВВС.



