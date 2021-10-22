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Oops! Обязательная вакцинация курьеров и водителей отменена едва начавшись

Мингорисполком отменил свое решение № 3073, которое было принято всего неделю назад. Решение предусматривало обязательную вакцинацию для курьеров и некоторых водителей.

Вслед за решением Минздрава, который в самый разгар четвертой волны пандемии, отменил сегодня обязательное ношение масок, к этому тренду присоединился и Мингорисполком.

Всего неделю назад 14 октября Мингорисполком принял решение № 3073, которым вносились изменения в Комплексный план санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в городе Минске. 

Этим решением вводилась обязательная вакцинация курьеров и водителей транспорта, не оборудованного кабинами для водителя. Пройти вакцинацию необходимо было не позднее 1 ноября.

Но сегодня телеграмм-канал Мингорисполкома сообщил, что это решение отменено.

Напомним, что сегодня на Национальном правовом портале  также было опубликовано постановление Министерства здравоохранения Беларуси, которым отменен обязательный масочный режим, просуществовавший всего две недели.  

И все это в разгар четвертой волны пандемии - даже с официальными рекордами по заболевшим и умершим.

Судя по всему, оба этих решения являются следствием  критики Александра Лукашенко, которая прозвучала 19 октября на совещании по принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Лукашенко тогда раскритиковал министра МВД и министра здравоохранения за принудительную вакцинации и штрафы за отсутствие масок. По его мнению, ношение масок и прививки - это личное дело каждого.
Источник: ej.by
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