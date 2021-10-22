Против Михалка в Украине завели дело

Юрий Сулаев. Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего лидера группы "Ляпис Трубецкой" и солиста группы Brutto Сергея Михалка за драку на концерте в Полтаве , сообщил в четверг пресс-секретарь полиции Полтавской области





"Открыто и расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, ему грозит штраф от 8 500 гривен ($324 - прим. ред.), либо ограничение свободы до пяти лет", - цитирует Сулаева интернет-издание "Сегодня".





Михалок во время концерта в Полтаве позвал на сцену сделавшего нелестный комментарий зрителя и ударом в голову повалил его на пол. Инцидент попал на видео, и ролик опубликовали в сети.





Сергей Михалок вместе с друзьями основал группу "Ляпис Трубецкой" в 1999 году, а в 2014 году из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива - Trubetskoy и Brutto.





В Беларуси группа Михалка попала в черный список за критику действующей власти. Сейчас музыкант проживает в Украине.



