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Против Михалка в Украине завели дело

Некогда культовый беларуский музыкант Сергей Михалок может получить штраф от 8 500 гривен либо ограничение свободы до пяти лет

Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего лидера группы "Ляпис Трубецкой" и солиста группы Brutto Сергея Михалка за драку на концерте в Полтаве, сообщил в четверг пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Открыто и расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, ему грозит штраф от 8 500 гривен ($324 - прим. ред.), либо ограничение свободы до пяти лет", - цитирует Сулаева интернет-издание "Сегодня".

Михалок во время концерта в Полтаве позвал на сцену сделавшего нелестный комментарий зрителя и ударом в голову повалил его на пол. Инцидент попал на видео, и ролик опубликовали в сети.

Сергей Михалок вместе с друзьями основал группу "Ляпис Трубецкой" в 1999 году, а в 2014 году из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива - Trubetskoy и Brutto. 

В Беларуси группа Михалка попала в черный список за критику действующей власти. Сейчас музыкант проживает в Украине.
Источник: tass.ru
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