МВД объявило "экстремистским формированием"... клуб любителей песен Цоя
Телеграм-канал "Ждановічы сёння" и телеграм-чат "Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя" признаны "экстремистским формированием", сообщает МВД.
Напомним, ранее "экстремистскими формированиями", были объявлены:
интернет-сайт «Дзе.чат»
инициатива «Рабочы рух»
телеграм-канал и чат «Буслы ляцяць»
«Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат»
телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и телеграм-чат «Кибер-сливы».
11:32 22/10/2021
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