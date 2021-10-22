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МВД объявило "экстремистским формированием"... клуб любителей песен Цоя

Телеграм-канал "Ждановічы сёння" и телеграм-чат "Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя" признаны "экстремистским формированием", сообщает МВД.

Напомним, ранее "экстремистскими формированиями", были объявлены:

интернет-сайт «Дзе.чат» 
инициатива «Рабочы рух»
телеграм-канал и чат «Буслы ляцяць»
«Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат»
телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и телеграм-чат «Кибер-сливы».
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