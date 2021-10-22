Авария произошла днем 21 октября на 51-м километре трассы Киев-Знаменка. Автобус «ПАЗ» ехал в направлении Киева. В автобусе было 17 человек — все граждане Беларуси.





По данным полиции, водитель автобуса не предоставил преимущества в движении грузовику FAW. Произошло столкновение, и автобус перевернулся.





По информации пресс-службы Минздрава Беларуси, после первичного осмотра врачи Обуховской ЦРБ сообщили белорусским коллегам, что пострадавшие получили травмы средней и легкой степени. На текущий момент их жизни ничего не угрожает.