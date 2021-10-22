Шок! Алек Болдуин случайно застрелил оператора во время съемок фильма про ковбоев
Голливудский актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса во время съемок вестерна «Ржавчина», которые проходили неподалеку от города Санта-Фе в штате Нью-Мексико.
Команда снимала эпизод, в котором Болдуин, играющий преступника, должен был стрелять из пистолета холостыми патронами. Оружие использовалось как предмет реквизита.
Галина Хатчинс от полученных ран скончалась. Джоэла Соуса госпитализировали, он находится в критическом состоянии. Полиция начала расследование, пока что никаких обвинений актеру не предъявлено.
Хатчинс — уроженка Украины, ее отец служил на советской военной базе за Полярным кругом. В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и начала карьеру в Голливуде.
Источник: novayagazeta.ru
11:19 22/10/2021
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