Команда снимала эпизод, в котором Болдуин, играющий преступника, должен был стрелять из пистолета холостыми патронами. Оружие использовалось как предмет реквизита.













Галина Хатчинс от полученных ран скончалась. Джоэла Соуса госпитализировали, он находится в критическом состоянии. Полиция начала расследование, пока что никаких обвинений актеру не предъявлено.













Хатчинс — уроженка Украины, ее отец служил на советской военной базе за Полярным кругом. В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и начала карьеру в Голливуде.







