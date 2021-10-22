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"Призывы властей вакцинироваться звучали бы убедительнее, если бы мы знали, насколько выросла смертность"

У независимого издания Медиа-Полесье один из читателей спросил, сколько людей живёт/умирает на Лунинетчине? Назвать точную цифру издание не смогло


Прежде статистика рождаемости и смертности, по данным отдела ЗАГС, публиковалось на МП ежегодно. Теперь этого нет, цифры по смертности под запретом.

«Сейчас едва ли не каждый день узнаёшь об ушедших из жизни знакомых, — говорит читатель. – Власти только и делают, что агитируют вакцинироваться. Наверное, эти призывы звучали бы убедительнее, если бы мы знали, насколько выросла смертность в сравнении с предыдущими годами… 

Причём, умирают молодые, люди трудоспособного возраста. Почему в то время, когда болезнь свирепствует, статистика за семью печатями? Сколько нас, жителей Лунинца и района?»

То, что сведения о количестве смертей не разглашаются, — это не инициатива района, а «депеша» свыше. И каждый понимает причину этого неразглашения. 

Так что данные о том, сколько лунинчан сейчас, как и беларусов в целом, наверное, станут доступны только в нашей новой истории.
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