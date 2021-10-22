



Прежде статистика рождаемости и смертности, по данным отдела ЗАГС, публиковалось на МП ежегодно. Теперь этого нет, цифры по смертности под запретом.





«Сейчас едва ли не каждый день узнаёшь об ушедших из жизни знакомых, — говорит читатель. – Власти только и делают, что агитируют вакцинироваться. Наверное, эти призывы звучали бы убедительнее, если бы мы знали, насколько выросла смертность в сравнении с предыдущими годами…





Причём, умирают молодые, люди трудоспособного возраста. Почему в то время, когда болезнь свирепствует, статистика за семью печатями? Сколько нас, жителей Лунинца и района?»





То, что сведения о количестве смертей не разглашаются, — это не инициатива района, а «депеша» свыше. И каждый понимает причину этого неразглашения.





Так что данные о том, сколько лунинчан сейчас, как и беларусов в целом, наверное, станут доступны только в нашей новой истории.



