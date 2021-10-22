



Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец и источники.





Во дворце заявили, что медицинский персонал велел королеве отдохнуть и ее болезнь не связана с COVID-19. Елизавета II вернулась в Виндзорский замок и была, как сообщается, "в хорошем настроении".





"После того, как врач посоветовал отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных исследований, а сегодня (четверг) вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении", - говорится в сообщении.





Источник Reuters так же сообщил, что Елизавета ІІ осталась в больнице с практической точки зрения и ее медицинская бригада проявила осторожность. По словам источника, в четверг королева "выполняла некоторые легкие обязанности".





Отмечается, что 95-летнюю монархиню осмотрели специалисты частной больницы короля Эдуарда VII в центре Лондона. В Букингемском дворце также добавили, что Елизавета II "неохотно приняла совет врача об отдыхе" и была "разочарована тем, что больше не сможет посетить Северную Ирландию" - в среду королева отменила официальную поездку в Северную Ирландию.





Накануне она провела прием для лидеров бизнеса - миллиардеров, таких как Билл Гейтс. Reuters пишет, что "королева тогда казалась здоровой и счастливо улыбалась, встречая гостей".





Напомним, что последний раз Елизавета II провела ночь в больнице еще в 2013 году, когда она страдала от симптомов гастроэнтерита. В 2018 году ей сделали успешную операцию по лечению катаракты глаза, а в 2003 году - операцию на колене.





Королеве Елизавете II 95 лет. В этом году монархиня овдовела, что значительно подкосило ее. Супруг королевы, герцог Эдинбургский Филипп, умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Он не дожил до столетнего юбилея два месяца. Королевская пара прожила вместе 73 года - это самый продолжительный брак в истории английской короны.



