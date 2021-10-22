«По полученной из разных источников информации, во вскрытой яме-могиле может быть погребено более 8 тыс. человек», - отмечается в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, существует не менее семи таких мест вблизи урочища Уручье, где захоронено свыше 38 тыс. человек. В соответствии с архивными данными, с 1941 по 1944 годы немецко-фашистские оккупанты свозили сюда и расстреливали мирных жителей, военнослужащих из Минска и его окрестностей.

В Генпрокуратуре добавили, что для установления точного расположения мест захоронения было исследовано около 40 гектаров прилегающей к урочищу территории.





«Сегодня в ходе осмотра верхнего слоя изымаются многочисленные костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, другие предметы, которые направляются для проведения экспертных исследований», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по приглашению Генерального прокурора Андрея Шведа на место раскопок прибыли премьер-министр страны Роман Головченко и министр обороны Виктор Хренин.





В апреле 2021 года Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела. Литва и Латвия отказали в оказании помощи.



