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СК проводит дополнительную экспертизу по обстоятельствам смерти Витольда Ашурка

Следственный комитет Беларуси объясняет отсутствие информации о причинах смерти политического заключенного Витольда Ашурка, умершего в шкловской колонии, проведением дополнительной судебной экспертизы.

Такой ответ получил брат Витольда Ашурка, Андрей, пишет издание Naviny.by.

В письме за подписью ИО замначальника управления СК по Могилевской области Коробкова сказано, что по материалам проверки не окончено проведение судебной медицинской экспертизы, назначенной 24 августа.

По поводу дневника Витольда Ашурка, который не передали родственникам вместе с остальными вещами после его смерти, в СК порекомендовали обратиться в администрацию шкловской колонии.
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