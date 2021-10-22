Минский городской суд оставил в силе приговор районного суда в отношении минчанина, который продавал под видом импортных масок обычные хлопковые повязки. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет blizko.by

Ранее суд первой инстанции вынес приговор 40-летнему мужчине в виде семи лет лишения свободы. Кроме того, его обязали заплатить штраф в размере 100 базовых величин.

Напомним, что аферу он провернул в 2020-м году. По данным следствия, с 20 марта по 16 апреля прошлого года мужчина обманным путем заполучил деньги граждан на сумму более 30 тысяч рублей. Всего потерпевшими по уголовному делу признали свыше 130 граждан.



