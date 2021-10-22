Минчанин за мошенничество с продажей медицинских масок получил 7 лет лишения свободы
Аферу он провернул в минувшем году, заработав обманным путем более 30 тысяч рублей.
Минский городской суд оставил в силе приговор районного суда в отношении минчанина, который продавал под видом импортных масок обычные хлопковые повязки. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет blizko.by
Ранее суд первой инстанции вынес приговор 40-летнему мужчине в виде семи лет лишения свободы. Кроме того, его обязали заплатить штраф в размере 100 базовых величин.
Напомним, что аферу он провернул в 2020-м году. По данным следствия, с 20 марта по 16 апреля прошлого года мужчина обманным путем заполучил деньги граждан на сумму более 30 тысяч рублей. Всего потерпевшими по уголовному делу признали свыше 130 граждан.
09:47 22/10/2021
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