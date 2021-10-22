Постановление Минздрава №111 от 20 октября 2021 года официально опубликовано на национальном правовом интернет-портале в пятницу.





Из него исключен пункт об обязательном масочном режиме, пишет Интерфакс-Запад.





В комментарии в официальном телеграм-канале Минздрава сказано об исключении требования "к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен".





Как сообщалось, на совещании 19 октября Лукашенко потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации. "По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей", - подчеркнул Лукашенко.



