Беларусь перестала выдавать визы гражданам Ирака
Граждане Ирака временно не смогут получить визу в Беларуси.
Об этом сообщает польское издание tvp.info, ссылаясь на источник, связанный с польскими дипломатическими кругами.
Так, по словам собеседника портала, пока остается неизвестным, временное ли это решение или постоянное, пишет politring.com
По информации издания, причиной может быть растущая проблема с мигрантами в Беларуси.
Ранее в Польше сообщали, что Беларусь перестала принимать мигрантов, которые вылетают в Минск из иракского Эрбиля, а также приостановил прием заявлений на получение виз от граждан Египта, Ирака, Нигерии, Пакистана и Сирии.
09:11 22/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение