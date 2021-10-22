Об этом сообщает польское издание tvp.info, ссылаясь на источник, связанный с польскими дипломатическими кругами.

Так, по словам собеседника портала, пока остается неизвестным, временное ли это решение или постоянное, пишет politring.com

По информации издания, причиной может быть растущая проблема с мигрантами в Беларуси.

Ранее в Польше сообщали, что Беларусь перестала принимать мигрантов, которые вылетают в Минск из иракского Эрбиля, а также приостановил прием заявлений на получение виз от граждан Египта, Ирака, Нигерии, Пакистана и Сирии.