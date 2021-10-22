В Латвии отключили русскоязычный канал «за угрозу общественному здоровью»
В течение года в работе телеканала ПБК Латвия были выявлены три серьезных нарушения Закона об электронных СМИ.
Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание популярного в стране русскоязычного «Первого балтийского канала» (Pirmais Baltijas kanāls), который ретранслировал «Первый канал» в стране. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает сайт Нацсовета Латвии.
«Решение было принято потому, что в течение года в работе телеканала ПБК Латвия были выявлены три серьезных нарушения Закона об электронных СМИ», — сказано в сообщении ведомства.
В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно медийщиков оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он должен предоставлять 51% эфирного времени европейской продукции. Третье нарушение — распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью.
«В одной из программ, показанных «Первым балтийским каналом», было сказано, что COVID-19 не очень заразен, а предотвратить заболевание можно, употребляя в пищу селедку», — объяснили свое решение в Нацсовете.
Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде, пишет Телеграф.
Напомним, что ранее в Китае запретили вещание BBC World News. Британский телеканал якобы серьезно нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР.
08:56 22/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение