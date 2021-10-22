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В Латвии отключили русскоязычный канал «за угрозу общественному здоровью»

В течение года в работе телеканала ПБК Латвия были выявлены три серьезных нарушения Закона об электронных СМИ.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание популярного в стране русскоязычного «Первого балтийского канала» (Pirmais Baltijas kanāls), который ретранслировал «Первый канал» в стране. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает сайт Нацсовета Латвии. 

«Решение было принято потому, что в течение года в работе телеканала ПБК Латвия были выявлены три серьезных нарушения Закона об электронных СМИ», — сказано в сообщении ведомства. 

В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно медийщиков оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он должен предоставлять 51% эфирного времени европейской продукции. Третье нарушение — распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью.

«В одной из программ, показанных «Первым балтийским каналом», было сказано, что COVID-19 не очень заразен, а предотвратить заболевание можно, употребляя в пищу селедку», — объяснили свое решение в Нацсовете. 

Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде, пишет Телеграф.

Напомним, что ранее в Китае запретили вещание BBC World News. Британский телеканал якобы серьезно нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР.
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