+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Правозащитники: в СИЗО на Володарского вводят ограничения по подписке на газеты и журналы

Правозащитникам стало известно, что заключенных в СИЗО на Володарского в Минске ограничат в подписке на газеты и журналы.


По информации правозащитников, подписку теперь смогут оформить только сами заключенные, только на деньги с личного счета, и только на беларусские издания.

Ранее правозащитница Марфа Рабкова, которая сейчас находится в СИЗО, в одном из своих писем сообщала, что с ноября будет невозможно выписать российскую еженедельную «Независимую газету», из которой заключенные могли узнавать актуальные новости, в том числе и о ситуации в Беларуси. Еще раньше из каталога «Белпочты» исчезло российское издание «Собеседник».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]