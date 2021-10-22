



По информации правозащитников, подписку теперь смогут оформить только сами заключенные, только на деньги с личного счета, и только на беларусские издания.





Ранее правозащитница Марфа Рабкова, которая сейчас находится в СИЗО, в одном из своих писем сообщала, что с ноября будет невозможно выписать российскую еженедельную «Независимую газету», из которой заключенные могли узнавать актуальные новости, в том числе и о ситуации в Беларуси. Еще раньше из каталога «Белпочты» исчезло российское издание «Собеседник».