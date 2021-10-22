Алек Болдуин (архивное фото), AFP VIA GETTY IMAGES





Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.





"Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел".





Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза доставлен в больницу на машине скорой помощи.





Журналист Тесса Ментус опубликовала в своем "Твиттере" фотографии, сделанные во время съемок. Инцидент произошел на ранчо Бонанза Крик неподалёку от Санта-Фе, где часто снимаются голливудские фильмы.





"Болдуин дал показания полицейским, - сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству Франс-пресс. - Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован".





Газета Santa Fe New Mexican опубликовала снимки (требуется подписка) явно потрясенного Болдуина на парковке сразу после случившегося. Издание сообщает, что его журналист видел актера плачущим после разговора с полицейскими.

Погибшая оператор - родом из Украины

Галина Хатчинс рассказывает на своем сайте, что она родилась и выросла "в окружении оленей и атомных подводных лодок": в семье военного, который служил на советской военной базе за Полярным кругом. Закончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала над документальными фильмами в Великобритании.





В 2015 году получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году ее назвали одной из восходящих звезд американского кинематографа. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').





Один из ее последних постов в "Инстаграме" - видео, на котором она едет на лошади, с подписью: "Одно из преимуществ съемок вестерна - это то, что можно в выходной отправиться на конную прогулку".





Как пишет The Hollywood Reporter, Болдуин играет в картине "Раст" знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.





В четверг 63-летний Болдуин разместил в "Инстаграме" свою фотографию на съемочной площадке с подписью "Бог ты мой, это тяжелое дело". Сейчас эта фотография не доступна.





Одним из самых известных случаев, когда во время съемок сцены с выстрелами был убит один из членов группы, стала гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом "Ворон" в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.