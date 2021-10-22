"Проведены клинические испытания, получены неплохие результаты: применение стволовых клеток увеличит выживаемость пациентов на 40%", - сказал ученый.





Стволовые клетки, по его словам, берут у доноров, пиш ет interfax.by





"Конечно, брать собственные стволовые клетки не получится, потому что пациенту необходимо оказывать помощь немедленно. По результатам клинических исследований подготовлена инструкция по применению, она находится в Минздраве на утверждении. Надеюсь, что скоро мы сможем запустить в широкую практику", - отметил Гончаров.





Он также рассказал, что в Институте биофизики и клеточной инженерии изучают клеточный иммунитет переболевших людей.





"Очень важно понимать, что происходит с человеком и после болезни, после вакцинации – насколько формируются антитела, клеточный иммунный ответ. Это важно для прогнозирования дальнейшей судьбы пациента, насколько долго у него сохраняется невосприимчивость к болезни, и прогнозирования невосприимчивости после вакцинации", - заявил Гончаров.

"Показана ревакцинация или у человека имеется склонность к повторному заболеванию – это действительно можно сказать. Такие наблюдения уже проводятся, у нас набрано около 300 переболевших и вакцинированных "Синофармом" и российской вакциной", – сказал он.