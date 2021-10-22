+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусы пострадали в ДТП с автобусом в Киевской области

Водитель ПАЗ не уступил дорогу грузовику - в результате столкновения автобус перевернулся, госпитализированы шестеро белорусов.

© Полиция Киевской области

Водитель ПАЗ не уступил дорогу грузовику - в результате столкновения автобус перевернулся, госпитализированы шестеро белорусов. Они были доставлены в Обуховскую центральную районную больницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел днем 21 октября на 51-м километре трассы Киев – Знаменка.
По данным полиции, пассажирский автобус ПАЗ двигался по автодороге Н-01 в направлении Киева. В автобусе находилось 17 человек – все они были гражданами Беларуси.
Водитель автобуса не предоставил преимущества в движении грузовику FAW. Транспортные средства столкнулись и автобус перевернулся.
sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]