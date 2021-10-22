Белорусы пострадали в ДТП с автобусом в Киевской области
Водитель ПАЗ не уступил дорогу грузовику - в результате столкновения автобус перевернулся, госпитализированы шестеро белорусов.
© Полиция Киевской области
Водитель ПАЗ не уступил дорогу грузовику - в результате столкновения автобус перевернулся, госпитализированы шестеро белорусов. Они были доставлены в Обуховскую центральную районную больницу.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел днем 21 октября на 51-м километре трассы Киев – Знаменка.
По данным полиции, пассажирский автобус ПАЗ двигался по автодороге Н-01 в направлении Киева. В автобусе находилось 17 человек – все они были гражданами Беларуси.
Водитель автобуса не предоставил преимущества в движении грузовику FAW. Транспортные средства столкнулись и автобус перевернулся.
08:14 22/10/2021
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