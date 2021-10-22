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Водитель ПАЗ не уступил дорогу грузовику - в результате столкновения автобус перевернулся, госпитализированы шестеро белорусов. Они были доставлены в Обуховскую центральную районную больницу.





Об этом сообщила пресс-служба полиции области.





Инцидент произошел днем 21 октября на 51-м километре трассы Киев – Знаменка.

По данным полиции, пассажирский автобус ПАЗ двигался по автодороге Н-01 в направлении Киева. В автобусе находилось 17 человек – все они были гражданами Беларуси.

Водитель автобуса не предоставил преимущества в движении грузовику FAW. Транспортные средства столкнулись и автобус перевернулся.







