Умер речицкий активист Олег Шабетник

Об этом Reform.by сообщили его друзья.





Олег Шабетник был руководителем Гомельского областного отделения общественной организации «Говори правду» (недавно ликвидированной), также был членом Беларусской социал-демократической партии. Он участвовал в выборах в качестве кандидата в депутаты, был доверенным лицом кандидатов от «Говори правду» на президентских выборах. Также Шабетник занимался благотворительностью.









Месяц назад у активиста проводили обыск под предлогом нанесения надписи на остановке в его районе. За годы деятельности его не раз задерживали, пытались возбуждать против него уголовные дела.















