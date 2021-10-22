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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Умер речицкий активист Олег Шабетник

В Речице умер от коронавируса известный общественный и политический активист, предприниматель Олег Шабетник. Последние два дня 55-летний мужчина провел в реанимации и 21 октября скончался.

 Об этом Reform.by сообщили его друзья.

Олег Шабетник был руководителем Гомельского областного отделения общественной организации «Говори правду» (недавно ликвидированной), также был членом Беларусской социал-демократической партии. Он участвовал в выборах в качестве кандидата в депутаты, был доверенным лицом кандидатов от «Говори правду» на президентских выборах. Также Шабетник занимался благотворительностью.


Месяц назад у активиста проводили обыск под предлогом нанесения надписи на остановке в его районе. За годы деятельности его не раз задерживали, пытались возбуждать против него уголовные дела.
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