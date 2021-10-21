







"Днем 20 октября в Ленинский РОВД Могилева поступило сообщение: в поликлинике по улице Крупской неизвестный бросается с ножом на женщину. К месту прибыло несколько экипажей Департамента охраны", - проинформировали в МВД.





Мужчину задержали, пишет interfax.by, он был в состоянии алкогольного опьянения.









По информации правоохранителей, мужчина нанес три удара ножом 46-летней медработнице.





Как выяснилось, 47-летний нападавший является мужем пострадавшей, вместе они не проживают.

"По предварительной информации, причиной преступления стала ревность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на убийство", - проинформировали в МВД.







