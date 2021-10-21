В могилевской больнице медработнице нанесли три ножевых ранения
В могилевской поликлинике произошло нападение на медработницу, сообщили в пресс-службе МВД в четверг.
"Днем 20 октября в Ленинский РОВД Могилева поступило сообщение: в поликлинике по улице Крупской неизвестный бросается с ножом на женщину. К месту прибыло несколько экипажей Департамента охраны", - проинформировали в МВД.
Мужчину задержали, пишет interfax.by, он был в состоянии алкогольного опьянения.
По информации правоохранителей, мужчина нанес три удара ножом 46-летней медработнице.
Как выяснилось, 47-летний нападавший является мужем пострадавшей, вместе они не проживают.
"По предварительной информации, причиной преступления стала ревность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на убийство", - проинформировали в МВД.
21:50 21/10/2021
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