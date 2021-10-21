







Что интересно, цена самого объекта недвижимости по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 80%. Оплатить можно в рассрочку. Вообще, пишет s13.ru, это не первая попытка владельца, городского центра культуры, продать имущество. До этого их было уже 17.









Победителю достанется 4-этажное здание, построенное в 1930 году. Общая площадь — 5039 «квадратов». К нему проведены все необходимые инженерные коммуникации, сам участок заасфальтирован.





Как рассказал Onlíner организатор аукциона в Комитете государственного имущества области, сейчас часть помещений сдана в аренду разным компаниям. Однако как только произойдет смена собственника, действие договоров прекратится.





Вместе с объектом недвижимости новому хозяину достанется и право аренды земельного участка размером 0,3898 га. Срок — 50 лет.

По словам организаторов торгов, гродненский Дом офицером можно реконструировать под здание общественно-делового значения. Если по-простому: можно сделать все, кроме жилых помещений и производства. Офисы, торговые площадки — в общем, все, что только позволит фантазия.





Конечно, без определенных условий не обошлось. Победителю необходимо:





- в течение одного месяца подписать охранное обязательство;

- провести капитальный ремонт и (или) реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию в сроки, определенные проектно-сметной документацией, но не позднее четырех лет с даты заключения договора купли-продажи.



