+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

18-я попытка: В Гродно на очередной аукцион выставили Дом офицеров за $500 000

В Гродно в очередной раз выставили на аукцион Дом офицеров, расположенный на улице Ожешко. Он имеет статус историко-культурной ценности. Начальная цена — 1 259 785 белорусских рублей (около $500 000 в эквиваленте). В эту сумму входит стоимость здания, а также аренда земельного участка.



Что интересно, цена самого объекта недвижимости по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 80%. Оплатить можно в рассрочку. Вообще, пишет s13.ru, это не первая попытка владельца, городского центра культуры, продать имущество. До этого их было уже 17.


Победителю достанется 4-этажное здание, построенное в 1930 году. Общая площадь — 5039 «квадратов». К нему проведены все необходимые инженерные коммуникации, сам участок заасфальтирован.

Как рассказал Onlíner организатор аукциона в Комитете государственного имущества области, сейчас часть помещений сдана в аренду разным компаниям. Однако как только произойдет смена собственника, действие договоров прекратится.

Вместе с объектом недвижимости новому хозяину достанется и право аренды земельного участка размером 0,3898 га. Срок — 50 лет.
По словам организаторов торгов, гродненский Дом офицером можно реконструировать под здание общественно-делового значения. Если по-простому: можно сделать все, кроме жилых помещений и производства. Офисы, торговые площадки — в общем, все, что только позволит фантазия.

Конечно, без определенных условий не обошлось. Победителю необходимо:

- в течение одного месяца подписать охранное обязательство;
- провести капитальный ремонт и (или) реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию в сроки, определенные проектно-сметной документацией, но не позднее четырех лет с даты заключения договора купли-продажи.

Размер задатка — 125 980 рублей. Заявки принимаются до 2 ноября. Аукцион пройдет 8 ноября в 15:00. Подробнее о нем можно почитать здесь.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]