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Прямо под Минском появится новый город: Уже сейчас там живут 50 тысяч человек

Лукашенко посетил Минскую областную клиническую больницу в Боровлянах. Среди прочего, он сказал, что Боровляны надо, наконец, сделать городом.



 — Надо, чтобы мы в течение этого и первой половины будущего года приняли решение по Боровлянам в целом. Надо выделять Боровляны из Минского района, делать городом. Административно со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это первостепенный вопрос. Мы его уже обсуждали.

Он обратил внимание, что население Боровлян уже сравнимо с крупными районами в стране.

 — Редкий район. Это уже крупные города. Поэтому надо статус ему придавать соответствующий. Как только порядок наведете, тогда я приму соответствующее решение. Неплохой этот городок у вас, молодцы. Но есть над чем работать.

The Village Беларусь рассказывал:

Боровляны административно относятся не к Минску, а к Минскому району. А значит, тут действуют различные льготы и пониженные ставки налогов — что и привело к высокой скорости застройки. В этой агломерации (собственно Боровляны, Лесной, Зеленый Бор, Опытный, Лесковка, Курганы, Боровляны-2, которые примыкают прямо один к одному) проживают около 50 тысяч человек, и многие из них каждый день ездят на работу в Минск. Школ и детских садов не хватает — детей возят в Уручье, Зеленый Луг, Восток. Дорога в город, по сути, лишь одна, и длинные вереницы машин с пробками — обычное дело.

От границы Минска до ближайших домов Боровлян — всего 2 километра. Связь с городом — только по одной прямой дороге М3 (витебская трасса). Есть несколько объездных путей через окрестные деревни (Скураты, Королев Стан), но тогда дорога от Боровлян до МКАД растягивается на 20 км.
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