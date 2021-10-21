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Рома Когодовский за спасение своего младшего брата при пожаре награжден орденом

Школьник Рома Когодовский, спасший брата на пожаре, награждён орденом "За личное мужество". Как сообщает БЕЛТА, награды получили и врачи Городской клинической больницы скорой медпомощи Минска, которые боролись за его жизнь.



Происшествие случилось в конце апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района. Когда в доме начался пожар, 12-летний Рома сначала пытался его потушить, а потом вынес младшего брата (ему был год и четыре месяца) на улицу и потерял сознание. С ожогами (более 60% тела) и порезами Рому госпитализировали в районную больницу, а после на вертолёте перевезли в ожоговый центр в столицу, пишет Еврорадио. Ему сделали десятки операций. Юноша уже сам сидит и ходит, может писать. В больнице с семиклассником занимается учитель.
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