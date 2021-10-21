Рома Когодовский за спасение своего младшего брата при пожаре награжден орденом

Школьник Рома Когодовский, спасший брата на пожаре, награждён орденом "За личное мужество". Как сообщает БЕЛТА, награды получили и врачи Городской клинической больницы скорой медпомощи Минска, которые боролись за его жизнь.