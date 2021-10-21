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Вот как выглядит креативное пространство «13:87» в Бобруйске после обыска

Бобруйчанин Денис Носов опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» фото того, как выглядит креативное пространство «13:87» в Бобруйске после вчерашнего обыска.

Фото Дениса Носова


По его словам, пишет Reform.by, вчера силовики вспороли все набивные сидения и пакеты с силикагелем в клубе. Забрали картины, и все, что было с красными полосами или пятнами. Из «Крамы», магазина одежды беларусских брендов, который находится в одном здании с тайм-клубом, забрали некоторые футболки, так как рисунок на них был «стилизован под незарегистрированную символику».


Креативное пространство «13:87» в Бобруйске после обыска

Креативное пространство «13:87» в Бобруйске после обыска

«13:87» — единственное подобного рода учреждение в Бобруйске. В тайм-клубе проводят образовательные мероприятия — семинары и лекции, много лет подряд проводились «Живые библиотеки» и игротеки, работал книжный и киноклуб и также курсы для пенсионеров, проводились психологические вечера, творческие воркшопы и многое другое. В первую волну пандемии в Беларуси команда тайм-клуба активно участвовала в волонтерском движении By_Covid-19.
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