Силовики снова провели обыск у члена Координационного совета Оксаны Зарецкой

У культуролога и эксперта по этикету, члена Координационного совета Оксаны Зарецкой снова прошел обыск. Об этом она сообщила в Facebook, рассказав, что на этот раз основанием стала якобы ее причастность к деструктивной деятельности в «Одноклассниках».





«Я на свободе. Сотрудники милиции ограничились допросом и обыском. Официальная причина совершенно фантасмагорическая: некий целый подполковник из Могилева решил, что я причастна к деструкцютивной деятельности в сети «Одноклассники» и у меня дома находятся материалы, проливающие свет на зачинщиков оскорблений сотрудников милиции», — написала она, пишет Reform.by.

Дома у Оксаны проводили обыск в мае. После вместе со зрителями она была задержана в середине июня на премьере спектакля «Белый кролик, красный кролик», в котором играла главную роль. Ее оштрафовали на 100 базовых величин — 2900 рублей.

