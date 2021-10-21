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Появились первые рендеры четырех новых станций метро в Минске: Одна из них будет уникальной

На третьей линии метро в Минске планируют построить четыре новые станции, но когда их в действительности начнут строить, неизвестно.



Рендеры и информацию о том, где будут новые станции и чем они будут особенные, опубликовал телеграм-канал @transport_minska со ссылкой на «Вечерний Минск».

Третий участок третьей линии метро будет состоять из четырех станций:

- «Профсоюзная» (перекресток улицы Мельникайте и проспекта Победителей),
- «Переспа» (перекресток улицы Кропоткина и проспекта Машерова),
- «Комаровская» (перекресток улицы Богдановича и улицы Хоружей),
«(парк) Дружбы Народов» (под площадью Бангалор).


«Дружбы народов»


«Комаровская»

«Профсоюзная»


«Переспа»

Сроки сдачи отодвинули: вместо изначального 2027 года уже говорят о 2028-2029. Начало стройки тоже сдвинули с 2021-2022 на 2023 год (т.е. лишь после завершения строительства в Курасовщине). «Фактически, мы можем говорить о консервации развития метро до лучших времен», — считают авторы телеграм-канала, пишет The-village.me.

Из проекта исчезла четвертая очередь линии — участок в Зеленый Луг.

Все станции будут залегать на глубине 15-16 метров, а строить их будут в открытых котлованах. Это связано с высоким уровнем грунтовых вод (реки Свислочь, Переспа, Комаровское болото).

Первым будет строится левый тоннель от площади Бангалор к проспекту Победителей, стартовать планируют в 2023, но только если не будет проблем с финансированием.

Три станции из четырех («Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская») будут однотипными — это станция с двумя рядами колонн и одним выходом по центру станции (аналогично действующим «Михалово», «Площадь Франтишка Богушевича» и строящейся «Неморшанский сад»). Отличаться они будут лишь цветами и декоративными элементами (светильники, скульптуры).

Из материалов будут использовать керамогранит, бетон, стекло и металл, полноценный гранит убирают даже с полов.

Из нововведений для этого типа станций — ширина платформ увеличена с 12 до 15 метров (как на «Вокзальной» и «Могилевской»).

Станция «Дружбы Народов» будет уникальной — в своде станции планируют сделать два зенитных фонаря (застекленное окно на поверхность), выходящих в центр круговой развязки площади Бангалор. Таким образом, днем станция будет освещаться естественным способом.

Все станции, кроме «Дружбы Народов», будут с одним вестибюлем. У «Дружбы Народов» их будет два — на обе стороны площади Бангалор.
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