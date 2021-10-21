



Что стало причиной столь необычного поведения, рассказала в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





История началась утром 8 октября в Бобруйске на ул. Интернациональной. Там 20-летний молодой человек, выскочив на проезжую часть, повредил головой у остановившейся на светофоре маршрутки лобовое стекло, а у другой — фару.





Водители вызвали милицию. Следователем и экспертом осмотрено место происшествия, назначены экспертные исследования, допрошены подозреваемый и свидетели.





Парень пояснил, что прочитал в Интернете материал о повышении иммунитета с помощью сушеных мухоморов и решил проверить это на практике. Собрав в ближайшем лесу около 5 кг ядовитых грибов, бобруйчанин дома загрузил ими сушилку для овощей. Затем, как рекомендовали в Сети, незадолго до случившегося стал принимать мухоморы в малых дозах. Поскольку ничего не почувствовал от употребления «грибного препарата», спустя три дня увеличил дозировку. Эффект не заставил себя долго ждать и оказался неожиданным: как все происходило тем утром, парень не помнит. Разобраться в случившемся помог автомобильный видеорегистратор.





Действия юного экспериментатора квалифицированы по ч. 1 ст. 339 УК («Хулиганство»). Свою вину фигурант признал. Причиненный ущерб возместил. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза молодого человека.