Лидер группы "Ляпис-98" Сергей Михалок устроил на сцене в украинском городе Полтава настоящую драку.





Какой-то выпивший зритель подошёл к сцене и что-то сказал Сергею Михалку. Тот предложил ему подняться. Как оказалось, недовольным зрителем был уличный музыкант. Ему предложили что-то сыграть, но у того не получилось.





Подвыпивший зритель пытался что-то сказать по поводу творчества Сергея Михалка (на видео не слышно). Судя по ответам известного музыканта, ему не понравился отзыв. В ответ лидер «Ляписов» потребовал показать билет: «Билет покажи!». А потом просто взял и ударил головой слишком, по его мнению, критичного зрителя.





После инцидента упавшего мужчину буквально под руки унесли со сцены. А наблюдавшие за дракой остальные зрители стали аплодировать. Но всё-таки не все.





Михалок же подбежал к краю сцены и попытался кого-то ещё вызвать на бой. Его даже держали за руки коллеги. Наверное, чтобы он не спрыгнул к зрителям и не устроил массовое побоище.





Осторожно. На видео нецензурная лексика в исполнении Сергея Михалка:









Кстати, это не первый случай, когда Михалок подрался со зрителем. Ещё в далёком 2015 году музыкант в той же украинской Полтаве уже пытался устроить потасовку во время концерта. Вот что вышло тогда: