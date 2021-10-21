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Нервы ни к черту? Михалок избил зрителя прямо на сцене

Тем не менее многие ему аплодировали

Нервы ни к черту? Михалок избил зрителя прямо на сцене
Лидер группы "Ляпис-98" Сергей Михалок устроил на сцене в украинском городе Полтава настоящую драку. 

Какой-то выпивший зритель подошёл к сцене и что-то сказал Сергею Михалку. Тот предложил ему подняться. Как оказалось, недовольным зрителем был уличный музыкант. Ему предложили что-то сыграть, но у того не получилось.

Подвыпивший зритель пытался что-то сказать по поводу творчества Сергея Михалка (на видео не слышно). Судя по ответам известного музыканта, ему не понравился отзыв. В ответ лидер «Ляписов» потребовал показать билет: «Билет покажи!».  А потом просто взял и ударил головой слишком, по его мнению, критичного зрителя.

После инцидента упавшего мужчину буквально под руки унесли со сцены. А наблюдавшие за дракой остальные зрители стали аплодировать. Но всё-таки не все. 

Михалок же подбежал к краю сцены и попытался кого-то ещё вызвать на бой. Его даже держали за руки коллеги. Наверное, чтобы он не спрыгнул к зрителям и не устроил массовое побоище.

Осторожно. На видео нецензурная лексика в исполнении Сергея Михалка:


Кстати, это не первый случай, когда Михалок подрался со зрителем. Ещё в далёком 2015 году музыкант в той же украинской Полтаве уже пытался устроить потасовку во время концерта.  Вот что вышло тогда:
telegraf.by
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