"Это лучше, чем лежать на коридорах" Чиновник Брестского облисполкома прокомментировал койки в столовой "ковидной" больницы
В столовой Брестской городской центральной больницы поставили койки для пациентов - это видно на фото, которое появилось в Сети.
Фотографию прокомментировал помощник председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович.
По его словам, "на утро в в УЗ „Брестская центральная городская больница“ имелось 140 свободных коек. В настоящее время больные питаются в палатах. И чтобы увеличить резервный коечный фонд, используются все имеющееся свободные помещения, так так данная больница полностью перепрофилирована под ковид, это лучше, чем лежать на коридорах".
17:15 21/10/2021
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