По его словам, "на утро в в УЗ „Брестская центральная городская больница“ имелось 140 свободных коек. В настоящее время больные питаются в палатах. И чтобы увеличить резервный коечный фонд, используются все имеющееся свободные помещения, так так данная больница полностью перепрофилирована под ковид, это лучше, чем лежать на коридорах".







