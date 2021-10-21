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"Это лучше, чем лежать на коридорах" Чиновник Брестского облисполкома прокомментировал койки в столовой "ковидной" больницы

В столовой Брестской городской центральной больницы поставили койки для пациентов - это видно на фото, которое появилось в Сети.

Фотографию прокомментировал помощник председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович.

По его словам, "на утро в в УЗ „Брестская центральная городская больница“ имелось 140 свободных коек. В настоящее время больные питаются в палатах. И чтобы увеличить резервный коечный фонд, используются все имеющееся свободные помещения, так так данная больница полностью перепрофилирована под ковид, это лучше, чем лежать на коридорах".
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