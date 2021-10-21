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До чего дошел прогресс! В Египте задержали робота-художницу... по подозрению в шпионаже

Британскую художницу-робота Ай-Ду задержали в аэропорту Египта, когда она направлялась на выставку современного искусства на фоне пирамид Гизы "Вечность — это сейчас".

Власти заподозрили, что она может быть частью шпионского плана, пишет The Guardian.


Ай-Ду удерживали 10 дней и отпустили только 20 октября. По словам создателя и представителя Ай-Ды Эдайна Миллера, британский посол "работал ночами напролет", чтобы вызволить художницу.

Подозревать в шпионаже ее стали из-за встроенного модема и камер в глазах, которые Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций на ее наблюдения. Пограничные службы также забеспокоились из-за того, что она может вести разговор.

"Давайте окончательно проясним ситуацию. Она не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но ситуация иронична, потому что цель Ай-Ды — предупредить о злоупотреблении технологическим развитием, а её задержали только по причине того, что она робот, - рассказал Миллер. - Ай-Да была выключена во время содержания под стражей, поэтому, надеюсь, она не была слишком травмирована инцидентом. И после дипломатических переговоров, к счастью, ей разрешили оставить свои глазные камеры".

Ай-Ду создали в 2019 году и назвали в честь программистки Ады Лавлейс. На выставке "Вечность — это сейчас" она представит глиняную скульптуру-автопортрет трехногого робота, показывающую возможные генетические модификации человека. 

Как сообщил Миллер, на создание работы она вдохновилась загадкой Сфинкса о человеке: "Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?".
Источник: smartpress.by
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