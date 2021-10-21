Власти заподозрили, что она может быть частью шпионского плана, пишет The Guardian.









Ай-Ду удерживали 10 дней и отпустили только 20 октября. По словам создателя и представителя Ай-Ды Эдайна Миллера, британский посол "работал ночами напролет", чтобы вызволить художницу.





Подозревать в шпионаже ее стали из-за встроенного модема и камер в глазах, которые Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций на ее наблюдения. Пограничные службы также забеспокоились из-за того, что она может вести разговор.





"Давайте окончательно проясним ситуацию. Она не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но ситуация иронична, потому что цель Ай-Ды — предупредить о злоупотреблении технологическим развитием, а её задержали только по причине того, что она робот, - рассказал Миллер. - Ай-Да была выключена во время содержания под стражей, поэтому, надеюсь, она не была слишком травмирована инцидентом. И после дипломатических переговоров, к счастью, ей разрешили оставить свои глазные камеры".





Ай-Ду создали в 2019 году и назвали в честь программистки Ады Лавлейс. На выставке "Вечность — это сейчас" она представит глиняную скульптуру-автопортрет трехногого робота, показывающую возможные генетические модификации человека.





Как сообщил Миллер, на создание работы она вдохновилась загадкой Сфинкса о человеке: "Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?".