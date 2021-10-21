В Минске с 1 ноября вводится требование обязательной вакцинации для курьеров и некоторых водителей, говорится в решении Мингорисполкома № 3073.





С 1 ноября у курьеров, предоставляющих услуги по доставки товаров на дом, а также у водителей транспортных средств, не оборудованных кабинами для водителя, должен быть документ о проведенной вакцинации против COVID-19.





Привитыми также должны быть работники центров соцобслуживания населения и волонтеры, которые посещают одиноких пожилых граждан и людей с инвалидностью.





Также без документа о вакцинации теперь не будут пускать гостей в общежития.





Этим же документом вводится обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте, сообщает The Village Беларусь





Ранее в Бобруйске ввели ограничения для непривитых: в ночное время (с 23.00 до 08.00) без документа о вакцинации не будут пускать на дискотеку, в игровые клубы, казино, объекты общественного питания, в ночные клубы, бары, бильярдные, боулинг и аналогичные развлекательные заведения. Документ о вакцинации должен быть и у работников, и у посетителей.



