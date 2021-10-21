+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске вводят обязательную вакцинацию для курьеров и водителей

И одно ограничение для непривитых

В Минске с 1 ноября вводится требование обязательной вакцинации для курьеров и некоторых водителей, говорится в решении Мингорисполкома № 3073.

С 1 ноября у курьеров, предоставляющих услуги по доставки товаров на дом, а также у водителей транспортных средств, не оборудованных кабинами для водителя, должен быть документ о проведенной вакцинации против COVID-19. 

Привитыми также должны быть работники центров соцобслуживания населения и волонтеры, которые посещают одиноких пожилых граждан и людей с инвалидностью.

Также без документа о вакцинации теперь не будут пускать гостей в общежития.

Этим же документом вводится обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте, сообщает The Village Беларусь

Ранее в Бобруйске ввели ограничения для непривитых: в ночное время (с 23.00 до 08.00) без документа о вакцинации не будут пускать на дискотеку, в игровые клубы, казино, объекты общественного питания, в ночные клубы, бары, бильярдные, боулинг и аналогичные развлекательные заведения. Документ о вакцинации должен быть и у работников, и у посетителей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]