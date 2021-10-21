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Жену застреленного силовиками программиста перевели на обследование в Новинки

Она по делу проходит как соучастница убийства сотрудника КГБ.

Марию Успенскую поместили в Республиканский научно-практический центр психического здоровья для прохождения психиатрической экспертизы. До того ее держали в минском СИЗО № 1.

Как сообщил в соцсетях общественный активист Андрей Стрижак, для женщины приняли передачу.

Марию Успенскую обвиняют в соучастии в убийстве сотрудника КГБ, который 28 сентября во время штурма квартиры погиб в перестрелке вместе с Андреем Зельцером.

Еще около 200 человек арестованы за комментарии к этой трагедии, которые не понравились силовикам. Также по этому делу арестован журналист Геннадий Можейко.
"Белорусский партизан"
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