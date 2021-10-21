На персональной странице у юноши – почти 112 тысяч подписчиков и 5 миллионов лайков, а некоторые ролики имеют более сотни тысяч просмотров.





В своих видеороликах парень фактически «пересказывает» своими словами актуальные, по его мнению, новости. Однако его аккаунт привлек внимание прокуратуры города Бреста, которая проводит мониторинг СМИ и сети Интернет.





Как сообщили в служба информации прокуратуры Брестской области, было установлено, что блогер распространил в TikTok материалы «из деструктивного Telegram-канала, информационная продукция которого решением суда признана экстремистской».





За это нарушение юношу привлекли к ответственности по части 2 статьи 19.11 Кодекса РБ об административных правонарушениях, а суд Московского района города Бреста назначил Александру штраф в размере 15 базовых величин (435 рублей).





Кроме того, блогера вызвали в прокуратуру, где ему объявили «официальное предупреждение и разъяснили административно- и уголовно-правовые последствия использования и распространения экстремистских материалов».





Незадолго до этого брестский тиктокер разместил ролик со своими извинениями перед спецслужбами. Со слезами на глазах Александр просил прощения у КГБ и своего университета, а также попросил перестать «оказывать давление» на его родителей.





«Их уволили с работы. Меня могут посадить в тюрьму. Если будет проще, чтобы я не вел этот канал – хорошо. Я старался быть максимально в законе, но вам все не нравилось. Верните, пожалуйста, моих родителей на работу. Я вас очень прошу. Ну и на этом все», – говорил Александр в ролике.





Тиктокер рассказывал «Нашай Нiве», что ролик он записал по собственной инициативе. При этом Александр уточнил, что ему и его родителям в соцсетях «начали сыпаться угрозы» от людей, которые были хорошо осведомлены о подробностях их жизни.





На вопрос о том, почему в видео он извиняется перед КГБ, блогер пояснил: «имею информацию, что КГБ интересуется моим каналом».