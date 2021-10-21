«Наша Нива» поговорила с городскими медиками — о загруженности больниц, возрасте пациентов в реанимации и отрядах студентов.





«Средний возраст пациентов в реанимации — около 40 лет. Раньше был около 50»

Врачи отмечают, что наплыв пациентов больше, чем в предыдущую волну. Так, Витебская больница скорой помощи первый корпус под ковид перепрофилировала в начале сентября. А уже к концу месяца под пациентов с коронавирусом отдали всю больницу, хотя планировалось, что это произойдет на полторы недели позже.





«Ситуация по городу в целом тяжелее в том плане, что сейчас вообще не осталось ни одного стационара, в котором бы не лечили коронавирусных пациентов. Раньше у нас всегда оставался чистым кардиологический диспансер. А буквально неделю назад даже его частично перепрофилировали», — говорит реаниматолог Ростислав Савицкий.





В больнице скорой помощи около 500 коек. За последнее время их стало больше, так как доставили дополнительные — в некоторых палатах, например, вместо трех — четыре. Дополнительные места развернули на этаже в роддоме, где должна была быть кафедра и проводиться занятия.





«В предыдущие волны у нас было около 30 реанимационных коек. Сейчас — 46. Такого количества не было никогда. Это очень много, и, исходя из этого, можно судить о тяжести заболевания. Причем койко-места заполнены практически всегда. Каждое утро мы даем отчет по ним — у нас максимум свободно одно место. Заполнены они обычно людьми, нуждающимися в кислородной поддержке и у которых угрожающее состояние.





Молодых стало больше. Среди тех, кто умирает, процентов 70 — люди старше 70 лет. Но бывают и 30-летние, что особенно тяжело для нас морально и физически. Если посмотреть по реанимации, две трети занимают люди до 65 лет. Средний возраст тех, кто лежит там, — около 40. Раньше этот возраст был около 50 лет», — обращает внимание врач.





Обычно пациентов держат в больнице около 10 дней (так предписывает протокол). Если состояние неугрожающее, выписывают. Иногда этих дней не хватает на лечение, но с учетом большого наплыва пациентов приходится выписывать людей, чтобы набирать новых.





«Такой большой наплыв, скорее всего, связан с новым штаммом, который пришел в Беларусь или выработался собственно у нас. В принципе прогнозировали, что осенью начнется пик инфекции. Но что он будет настолько тяжелый, никто допустить не мог.





Если судить по тем административным решениям, которые принимались ранее, мы не были полностью готовы. Ничего радикально нового не предпринималось, чтобы оградить население от инфекции.





Да и люди, прожившие уже полтора года в коронавирусных условиях, просто устали от всего этого. Видно, что сознательность, которая была в первую волну, снизилась. Тогда люди боялись заразиться больше — и больше активизировались на борьбу с коронавирусом: носили маски, выдерживали дистанцию. Сейчас многие стали относиться, мол, как повезет. И это тоже имеет свои негативные последствия».





«Часть студентов-медиков разъехалась работать по своим городам»

В областной больнице чистым остается только главный корпус.





«Ряд отделений забит только ковидными пациентами. Реанимация заполнена. Открыли еще одно отделение реанимации — на восемь коек, увеличили реанимацию в урологическом корпусе до 12 человек. Врачи стараются, но мест все равно мало», — говорит медик, который работает в этом учреждении.





В помощь врачам привлекается много студентов — и в поликлинику, и в областную больницу, и на обзвон людей. Часть молодежи разъехалась по своим городам. Тех, кто помогает с пациентами, перевели на дистанционное обучение.





«Я начал работать в предыдущую волну, но эта масштабнее: не хватает имеющихся койко-мест. Ход болезни однотипен — температура, нехватка воздуха, кислородозависимость. Классическая картина пневмонии», — говорит собеседник.





Сам он переболел на корону в ноябре.





«Из мер профилактики — мою руки, ношу маску и периодически меняю ее, витамины принимаю. Антисептик вне работы не использую».





Официально: ковидных пневмоний больше, чем в предыдущие волны

В Витебской области под пациентов с ковидом перепрофилировано 4100 коек (это 35% всех мест, имеющихся в стационарах региона), из них в Витебске — 2178.





Коронавирусных больных в городе принимает областная больница, областная инфекционка, городская больница скорой помощи, областной кожвендиспансер, областной роддом, центр пульмонологии и фтизиатрии, центр медреабилитации, детский клинический центр, клинический онкодиспансер, 1-я городская больница, областной клинический специализированный центр.





Если в прошлые волны на пике лежало 3,5 тысячи пациентов с ковидными пневмониями, то сейчас таких — 3,8 тысячи человек. Такие цифры недавно озвучил председатель облисполкома Николай Шерстнев. В больницах задействовано 84% имеющихся кислородных точек.





По статистике, вакцинированных среди тех, кто лежит в стационарах, два-три процента.





Более 200 студентов Витебского медуниверситета трудоустроены в поликлиники, станции скорой помощи, больницы.