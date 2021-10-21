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В Польше задержали иракцев-нелегалов и везшего их белоруса

Полиция польского города Грудзёндза задержала пятерых нелегальных мигрантов из Ирака и 32-летнего белоруса, который перевозил их в автомобиле. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранителей.

Во вторник 19 октября незадолго до 4.00 утра стражи порядка остановили на дороге для проверки Ford. В итоге оказалось, что водитель вез пятерых пассажиров, один из которых находился в багажнике.

Иракцы – мужчины в возрасте от 18 до 27 лет – утверждали, что едут на работу, но не смогли сообщить подробностей. Затем выяснилось, что лишь у белоруса были документы, разрешающие ему находиться на территории Польши.

Мужчин передали пограничникам, которые будут принимать дальнейшие меры. В частности, наш соотечественник может понести ответственность за содействие в незаконном пересечении границы, сказано в пресс-релизе.
Источник: belmir.by
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