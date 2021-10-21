В Москве вводится локдаун с 28 октября

Так, с 28 октября в российской столице закрываются все непродовольственные магазины (кроме аптек и тех, где продают вещи первой необходимости), закрываются все кафе и рестораны (предприятиям разрешается работать на вынос), а также салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны.





Также будут закрыты кинотеатры, музеи, цирки и концертные залы. В театры и музеи можно будет попасть по QR-кодам.





А с 8 ноября в Москве будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 60 лет, которые не привились или не переболели.