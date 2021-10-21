В Москве вводится локдаун с 28 октября
В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Ограничивается работа ресторанов, магазинов и кинотеатров.
Так, с 28 октября в российской столице закрываются все непродовольственные магазины (кроме аптек и тех, где продают вещи первой необходимости), закрываются все кафе и рестораны (предприятиям разрешается работать на вынос), а также салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны.
Также будут закрыты кинотеатры, музеи, цирки и концертные залы. В театры и музеи можно будет попасть по QR-кодам.
А с 8 ноября в Москве будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 60 лет, которые не привились или не переболели.
Источник: ntv.ru
12:30 21/10/2021
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