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"Ответное бесстрашие" Врач рассказал, почему и когда вакцинированные заболевают

Беларуский врач рассказал, что те, кто вакцинировался против COVID-19 чаще всего заболевают в первые две недели после прививки. Почему так происходит?


«Абсолютное большинство заболеваний у вакцинированных людей приходится на первые две недели после вакцинации. И связано это чаще всего с так называемым ответным бесстрашием», — рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич, передает БелТА.

По его словам, человек, который привился, думает, что с этого момента ему коронавирус не грозит. Поэтому ходит туда, где много людей: в ресторан, спортзал, общается со всеми коллегами. То есть не соблюдает те меры, которым следовал раньше.

При этом, как отметил Горбич, доказано, что иммунитет формируется только к 5-7-му дню после второй дозы вакцины.

Также, по словам врача, вакцинированные могут распространять вирус. Именно поэтому они все равно должны соблюдать меры: социальное дистанцировани, масочный режим, обработка рук. Хотя сами или не болеют, или в легкой форме.

Горбич заявил, что вероятность летального исхода и тяжелого течения заболевания у них снижается, причем в несколько десятков раз.

Кстати, по последним данным Минздрава (за 15 октября) в Беларуси от коронавируса первой дозой привились 2 521 000 человек, второй — 1 835 000 человек.
Источник: telegraf.by
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