+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Литве пройдут учения по отражению ядерной угрозы БелАЭС

В четверг Вильнюсский муниципалитет проводит учения по отражению ядерной угрозы БелАЭС.

Во время учений в первый раз испытают приложение для регистрации жителей, которое поможет эффективнее управлять процессом временного переселения и расселения жителей.

Во время учений эксперты оценят работу оперативного центра муниципалитета, эффективность сбора жителей, работу центра дезактивации, маршруты движения, подготовку здания коллективной защиты, в котором временно поселят вильнюсцев.

Учения начались в 10 ч. в инженерном лицее Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса - там имитируют перевозку школьников к пункту дезактивации и зданию коллективной защиты для временного расселения.

В учениях примут участие около 100 человек.

Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС, построенная рядом с границей Литвы была построена, не придерживаясь правил безопасности и охраны окружающей среды. Минск не согласен с этой критикой.
Источник: DELFI
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]