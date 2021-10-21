Во время учений в первый раз испытают приложение для регистрации жителей, которое поможет эффективнее управлять процессом временного переселения и расселения жителей.





Во время учений эксперты оценят работу оперативного центра муниципалитета, эффективность сбора жителей, работу центра дезактивации, маршруты движения, подготовку здания коллективной защиты, в котором временно поселят вильнюсцев.





Учения начались в 10 ч. в инженерном лицее Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса - там имитируют перевозку школьников к пункту дезактивации и зданию коллективной защиты для временного расселения.





В учениях примут участие около 100 человек.





Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС, построенная рядом с границей Литвы была построена, не придерживаясь правил безопасности и охраны окружающей среды. Минск не согласен с этой критикой.







