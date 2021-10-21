Саша Филипенко задал три вопроса главному рупору госпропаганды
Писатель со свойственной ему иронией отреагировал на сообщение газеты СБ, написавшей о том, что «наше общество уже обсуждает, не лишить ли его (Филипенко) гражданства напрочь».
"В связи с этим имею три вопроса:
1. Можно ли не напрочь?
2. Где можно понаблюдать за белорусским обществом, которое решает сей насущный вопрос?
3. Будет ли референдум?
В комментариях Саша Филипенко добавил: «Тянет на оттепель. Раньше обещали посадить по трем (вроде) статьям. Теперь, если лишат — выходит, не посадят. Дилемма".
Источник: gazetaby.com
11:43 21/10/2021
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