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Саша Филипенко задал три вопроса главному рупору госпропаганды

Писатель со свойственной ему иронией отреагировал на сообщение газеты СБ, написавшей о том, что «наше общество уже обсуждает, не лишить ли его (Филипенко) гражданства напрочь».

"В связи с этим имею три вопроса: 

1. Можно ли не напрочь?

2. Где можно понаблюдать за белорусским обществом, которое решает сей насущный вопрос?

3. Будет ли референдум?

В комментариях Саша Филипенко добавил: «Тянет на оттепель. Раньше обещали посадить по трем (вроде) статьям. Теперь, если лишат — выходит, не посадят. Дилемма".
Источник: gazetaby.com
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