"В связи с этим имею три вопроса:





1. Можно ли не напрочь?





2. Где можно понаблюдать за белорусским обществом, которое решает сей насущный вопрос?





3. Будет ли референдум?





В комментариях Саша Филипенко добавил: «Тянет на оттепель. Раньше обещали посадить по трем (вроде) статьям. Теперь, если лишат — выходит, не посадят. Дилемма".