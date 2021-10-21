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Тело молодого сирийца нашли в пограничной реке Буг

Спасатели достали из реки Буг, представляющей собой природную границу между Польшей и Беларусью, тело 19-летнего мигранта из Сирии, сообщила польская полиция и прокуратура.

«Его личность подтвердил другой молодой мужчина, с которым они днем ранее пытались нелегально переправиться через реку Буг. 

Вместе с телом найдены документы», — сказал пресс-секретарь главного коменданта полиции в Люблине Анджей Фийолек, передает Onet.pl.

По его словам, обстоятельства смерти молодого человека расследуются.

По состоянию на утро 21 октября по обе стороны границы сообщалось о гибели восьми мигрантов.
Источник: naviny
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