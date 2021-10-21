«Его личность подтвердил другой молодой мужчина, с которым они днем ранее пытались нелегально переправиться через реку Буг.





Вместе с телом найдены документы», — сказал пресс-секретарь главного коменданта полиции в Люблине Анджей Фийолек, передает Onet.pl.





По его словам, обстоятельства смерти молодого человека расследуются.





По состоянию на утро 21 октября по обе стороны границы сообщалось о гибели восьми мигрантов.















