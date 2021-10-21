Тело молодого сирийца нашли в пограничной реке Буг
Спасатели достали из реки Буг, представляющей собой природную границу между Польшей и Беларусью, тело 19-летнего мигранта из Сирии, сообщила польская полиция и прокуратура.
«Его личность подтвердил другой молодой мужчина, с которым они днем ранее пытались нелегально переправиться через реку Буг.
Вместе с телом найдены документы», — сказал пресс-секретарь главного коменданта полиции в Люблине Анджей Фийолек, передает Onet.pl.
По его словам, обстоятельства смерти молодого человека расследуются.
По состоянию на утро 21 октября по обе стороны границы сообщалось о гибели восьми мигрантов.
Источник: naviny
11:33 21/10/2021
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