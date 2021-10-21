скриншот видеофрагмента одной из программ





По мнению ведомства, журналист допустил высказывания, возбуждающие социальную рознь к христианским священникам, сообщает Свобода.





Роскомнадзор потребовал удалить видео. Кроме того, материал с сайта передан в Генпрокуратуру РФ для рассмотрения вопроса о привлечении Невзорова и руководства сайта радиостанции к административной ответственности по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".





Согласно этой статье, нарушителям может грозить арест на срок до 15 суток.





Отмечается, что сайт выполнил требование Роскомнадзора, удалив видео. При этом главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подчеркнул, что не согласен с ведомством. "Мы сейчас переслушали ролик и не нашли там то, в чём нас обвиняют", – сказал он.





О каких именно высказываниях Невзорова идёт речь, не сообщается.





Журналист Александр Невзоров уже несколько лет ведёт на радиостанции "Эхо Москвы" авторскую программу под названием "Невзоровские среды". В ней он язвительно высказывается о российской власти и Русской православной церкви.





Два предупреждения от Роскомнадзора могут привести к отзыву лицензии у российского СМИ. Сайт "Эха Москвы" зарегистрирован как издание отдельно от самой радиостанции.