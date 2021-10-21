+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На Александра Невзорова в России хотят завести дело

Роскомнадзор вынес официальное предупреждение сайту радиостанции "Эхо Москвы" из-за ролика с участием Александра Невзорова, размещённого на сайте радиостанции.

скриншот видеофрагмента одной из программ

По мнению ведомства, журналист допустил высказывания, возбуждающие социальную рознь к христианским священникам, сообщает Свобода.

Роскомнадзор потребовал удалить видео. Кроме того, материал с сайта передан в Генпрокуратуру РФ для рассмотрения вопроса о привлечении Невзорова и руководства сайта радиостанции к административной ответственности по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". 

Согласно этой статье, нарушителям может грозить арест на срок до 15 суток.

Отмечается, что сайт выполнил требование Роскомнадзора, удалив видео. При этом главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подчеркнул, что не согласен с ведомством. "Мы сейчас переслушали ролик и не нашли там то, в чём нас обвиняют", – сказал он.

О каких именно высказываниях Невзорова идёт речь, не сообщается.

Журналист Александр Невзоров уже несколько лет ведёт на радиостанции "Эхо Москвы" авторскую программу под названием "Невзоровские среды". В ней он язвительно высказывается о российской власти и Русской православной церкви.

Два предупреждения от Роскомнадзора могут привести к отзыву лицензии у российского СМИ. Сайт "Эха Москвы" зарегистрирован как издание отдельно от самой радиостанции.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]