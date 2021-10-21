+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Они выбрали жизнь: за день в Украине вакцинировались более четверти миллиона человек!

За день 20 октября в Украине сделали более 251 тысячи прививок от коронавируса, при этом первую дозу получили почти 166 тысяч человек.


В Украине за день от Covid-19 вакцинировали 251 тысячу человек - это рекорд с начала прививочной кампании. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября.

"20 октября от Covid-19 вакцинировано более 251 тысячи украинцев! Всего проведено более 15 млн прививок", - сказано в сообщении.

Накануне 251 254 человека были вакцинированы против коронавируса. При этом первую дозу вакцины получили 165 649 человек, вторую дозу - 85 605 человек. Всего с начала прививочной кампании проведено 15 117 165 прививок, привиты 8 373 552 человека. Одну дозу вакцины получили 8 373 550 украинцев, а полностью иммунизированы - 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Источник: korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]