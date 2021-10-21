В милицию обратились очевидцы. Они сообщили, что в сквере у Дома культуры в Барановичах, где установлен памятник воинам и партизанам, неизвестные бросили в пламя вечного огня ритуальные венки и скрылись.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к сожжению венков причастны трое подростков в возрасте 13 и 14 лет.





Как сообщает СК, следователь провел осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. С несовершеннолетними проводятся следственные действия.