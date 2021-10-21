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Подростки сожгли в Барановичах венки у памятника воинам и партизанам

Инцидент произошел вечером 18 октября.

В милицию обратились очевидцы. Они сообщили, что в сквере у Дома культуры в Барановичах, где установлен памятник воинам и партизанам, неизвестные бросили в пламя вечного огня ритуальные венки и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к сожжению венков причастны трое подростков в возрасте 13 и 14 лет.

Как сообщает СК, следователь провел осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. С несовершеннолетними проводятся следственные действия.
Источник: reform.by
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