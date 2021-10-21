10 мая будет первый полуфинал, 12 мая — второй, а 14 мая — гранд-финал «Евровидения-2022».

Так в конкурсе поборются: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.





А вот Беларуси в списке нет. Кстати, наша страна участвовала в «Евровидение» с 2004 по 2019 год.





При этом 2021 году Беларусь планировала поехать на конкурс. Но в марте Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с заявлением, в котором говорится что представленная Белтелерадиокомпанией (БТ) песня «Я научу» группы «Галасы ЗМеста», не может участвовать в конкурсе. Причин называлось несколько. В том числе — реакция зрителей.





Кстати, Беларусь не будет участвовать и в детском «Евровидение-2021», который запланирован на 19 декабря.

А по БТ покажут?

Напомним, в мае 2021 года Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании, которая отвечала за организацию белорусских представителей на «Евровидении».





А 30 июня на заседании Исполнительного совета Европейского вещательного союза приняли решение исключить Белтелерадиокомпанию из своего состава.





«С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к ряду услуг для членов ЕВС, включая обмен новостями и музыкальным контентом; права на трансляцию определенных музыкальных и спортивных мероприятий; юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу; услуги по защите интересов», — отметили в ЕВС.





В официальном телеграм-канале БТ ATN News 30 июня заявили:





«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС — организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения».





И добавили: «А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения!».