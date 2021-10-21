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МВД Литвы: до 7000 мигрантов на территории Беларуси ищут возможности пересечь границу ЕС

В Министерстве внутренних дел Литвы заявили, что сейчас на территории Беларуси может находиться 6-7 тысяч нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и других стран, которые ищут возможности нелегально пересечь границу ЕС.



Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Есть очень разные цифры. Польские службы дают одни, наши - другие. Там может быть примерно 6-7 тысяч человек, но точных данных нет", - сказала Билотайте 20 октября.

Она отметила, что привести точные цифры трудно, потому что белорусский режим продолжает впускать рейсы с мигрантами и переправлять их к границам со своими европейскими соседями.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните в этот же день после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой подчеркнула, что Литва продолжит решительно защищать восточную границу Евросоюза.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее называл цифру около 10 000 человек.
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