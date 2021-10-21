Sputnik собрал самое важное о вакцинации из серии роликов от Минздрава "Ковид в вопросах и ответах", где о прививках от коронавируса рассказывают ведущие специалисты страны.





Я переболел: нужно ли мне вакцинироваться?





"Вне зависимости от степени тяжести и клинической формы COVID-19 переболевшие могут быть вакцинированы. Более того, им рекомендуется вакцинация, потому что повторные случаи заболевания распространены и даже могут протекать куда тяжелее", – рассказывает врач-инфекционист, ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома.





Доцент кафедры эпидемиологии БГМУ Инна Федорова добавляет: главное, чтобы на момент вакцинации человек был здоров, а на это нужно время – примерно через 2-8 недели после выздоровления можно подумать о прививке.





Если вакцина эффективна, почему привитым нужно носить маски?





Это общепринятый во всем мире подход: пока идет кампания вакцинации по-прежнему стоит соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и другие меры профилактики.

"Пока не сформирован на достаточном уровне популяционный иммунитет, риски инфицирования сохраняются у не привитых людей, а также в поствакцинальный период до формирования полноценного иммунитета у привитых. Поэтому крайне важно соблюдать все противоэпидемические меры – социальную дистанцию, масочный режим, гигиенические меры", – напоминает Федорова.





Что такое коллективный иммунитет, к которому все так стремятся?





Это иммунитет на уровне популяции, формирование иммунной прослойки. И чем она выше, тем лучше: в иммунной среде вирусу крайне сложно распространяться, а значит, сложно изменяться.





Считается, что для формирования коллективного иммунитета от коронавируса необходимо привить не менее 60%. С помощью вакцинации иммунитет формируется более качественный, к тому же – безопасным путем.

"Лучше, чтобы охват достигал больше 60%. В условиях меняющихся штаммов требования к минимальному уровню охвата возрастают. Борьба с пандемий – это участие каждого из нас в формировании коллективного иммунитета. Так мы защищаем и себя и даем возможность получить защиту тем людям, которые не могут сделать прививку по противопоказаниям", – говорит Федорова.

Зачем прививаться: вирус все равно мутирует?

Чем больше привитых, тем сложнее патогену находить восприимчивых людей: циркулируя в популяции, вирус мутирует. Пока существующие вакцины еще эффективны против новых штаммов, хоть и несколько хуже.

"Самое опасное, что эти мутации меняют эпидемические свойства: вирус становится более заразным, более контагиозным. И чем больше не привитых людей, тем больше возможностей у вируса мутировать", – объясняет Федорова.

Если год назад один заболевший заражал 2-3 человека, то сейчас с индийским штаммом – в среднем 5-8 человек. Кроме того, вирус стал "ускользать" от нашего иммунитета: снижается вируснейтрализующая активность антител, однако это не говорит о том, что вакцины совсем не работают.





"Да, коэффициент отличается от первоначально заявленного уровня, но в среднем – на 10-15%. Напомню, что вакцины, которые имеют эффективность 70% и выше – это очень хорошие препараты", – говорит Федорова.

Зачем ревакцинироваться?

Повторные прививки – обычная практика в вакцинологии. Они есть и у детей в рамках Национального календаря прививок. Такие повторные прививки называют "бустер-вакцинацией". Она нужна, чтобы сформировать более высокий уровень защиты.

"Бустер-вакцинация работает по принципу вторичного иммунного ответа. При повторном попадании вакцины в организме увеличивается синтез антител, образуются дополнительные иммунологические факторы защиты, формируется более крепкая иммунологическая память", – говорит Федорова.

Я привился. И все равно могу заболеть?

Да, по нескольким причинам. Во-первых, ни одна вакцина не дает 100% защиту от заболевания. Но точно можно сказать, что привитые болеют легче – это гарантированная защита от тяжелых случаев, летальных исходов и постковидных осложнений.





Вторая причина – после вакцинации иммунитет появляется не сразу. Постепенно после первой дозы уже начинают вырабатываться защитные антитела, но полноценно иммунный ответ "включится" через недели после введения второго компонента вакцины.

Кроме того, человек мог заразиться коронавирусом за пару дней до вакцинации – у заболевания был инкубационный период. Тогда заболевание проявится уже в поствакцинальный период.

Но ведь в реанимациях тоже есть привитые?

На этот вопрос честно отвечает заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич:

"Не буду кривить душой: есть. Но вопрос надо ставить иначе: сколько там привитых? Единицы. Ни одна вакцина не дает 100-процентную защиту. На примере России приведу такие цифры: среди вакцинированных заболевают от 0,005% до 1%".



