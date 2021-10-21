







Крестьяне в этот день готовили одежду к зиме - подшивали, чистили, чинили. Также опускали на дно водоемов бочки с домашними заготовками, в частности с капустой, огурцами. Это помогало пережить холодную зиму.





Сегодня нельзя бездельничать. Веровали, что Палагея любит целеустремленных и трудолюбивых людей.





Плохие сны в этот день нельзя рассказывать до захода солнца. Считают, что они могут сбыться или принести неудачу. Категорически запрещается говорить глупости, иначе в жизни возникнут неприятности.





Народные приметы:





- Облака низко плывут - к морозу.





- Если до 21 октября с березы не опали все листья - снег выпадет поздно.





- Если вокруг солнца появляется туманный ореол - в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.





- Звезды ярко сияют - будет хорошая погода.





Святая Палагея была блудницей. Однако после того, как один из приезжих в ее город епископов искренне молился за нее, женщина решила принять христианство. После этого она стала монахиней и жила в мужском монастыре.